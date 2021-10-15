AA

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 70 kilometreyi buldu. Marmaris ilçesi Bayır Mahallesi'nde anıt ağacın dalları kırıldı, iş yeri zarar gördü.

AA'nın haberine göre, ilçede sağanak nedeniyle derelerde oluşan çamurlu suyla, sahil boyunda deniz kahverengiye döndü. Datça Limanı'nda bağlı olan tekne kayalıklara doğru sürüklendi. Ahmet ve Can Akkuş'a ait özel tekne, sahil kenarındaki kayalıklara çarpıp su alarak battı.

Bodrum ilçesinde de zaman zaman sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yağış nedeniyle yollarda su taşkınları yaşandı.

İlçedeki Uluslararası Optimist Yarışları'nın bugünkü etabı fırtına nedeniyle yapılamadı.