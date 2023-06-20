Fırtınada fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı

Yaralanan 3 işçi, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralı işçilerden Özağıl'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulumu devam eden fabrikanın çatı montajını yapan işçiler, aniden etkili olan fırtına ve sağanağa yakalandı.

Edirne'de fırtına ve sağanak nedeniyle bir fabrika inşaatının çatısından düşen 3 işçi yaralandı.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, OSB'de incelemede bulundu.

Jandarma ve AFAD ekipleri de bölgedeki çalışmalara destek verdi.

Yağış nedeniyle bazı fabrikaları ise su bastı. İtfaiye ve İl Özel İdare ekipleri, fabrikalarda su tahliyesi gerçekleştirdi.

"BİR ANDA KENDİMİZİ YERDE BULDUK"

Fotoğraf: DHA

Yaralanan işçilerden Yılmaz Üstündağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, çatı montajını yaptıkları sırada fırtınaya yakalandıklarını belirtti.

Sağanakla birlikte fırtınanın çatıdaki panelleri uçurduğunu anlatan Üstündağ,"Çalıştığımız sırada aniden afet gibi bir rüzgar geldi. Fırtınada paneller koptu. Anlık oldu her şey nereden geldiğini biz de anlamadık. Bir anda kendimizi yerde bulduk." dedi.

Hafif yaralanan bir diğer işçi Ali Över ise her şeyin bir anda olduğunu ve fırtına nedeniyle çatıdan inemediklerini söyledi.

Olayda ağır yaralanan arkadaşları Özağıl için endişe duyduklarını vurgulayan Över, bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiklerini sözlerine ekledi.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.