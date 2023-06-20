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Edirne'de bastıran fırtınada fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı

Edirne'de aniden bastıran sağanak ve fırtınada bir fabrika inşaatının çatısından düşen 3 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi

Giriş: 20.06.2023 - 01:33 | Güncelleme: ABONE OL
Fırtınada fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı
Fırtınada fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı
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AA

Edirne'de fırtına ve sağanak nedeniyle bir fabrika inşaatının çatısından düşen 3 işçi yaralandı.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulumu devam eden fabrikanın çatı montajını yapan işçiler, aniden etkili olan fırtına ve sağanağa yakalandı.

YARALANAN 3 İŞÇİDEN 1'İNİN DURUMU AĞIR

Çatıda bulunan 5 işçiden Yılmaz Üstündağ, İbrahim Özağıl ve Ali Över, fırtına nedeniyle kopan panellerle birlikte yere düştü.

Yaralanan 3 işçi, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralı işçilerden Özağıl'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BAZI FABRİKALARI SU BASTI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Yağış nedeniyle bazı fabrikaları ise su bastı. İtfaiye ve İl Özel İdare ekipleri, fabrikalarda su tahliyesi gerçekleştirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri de bölgedeki çalışmalara destek verdi.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, OSB'de incelemede bulundu.

"BİR ANDA KENDİMİZİ YERDE BULDUK"

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Yaralanan işçilerden Yılmaz Üstündağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, çatı montajını yaptıkları sırada fırtınaya yakalandıklarını belirtti.

Sağanakla birlikte fırtınanın çatıdaki panelleri uçurduğunu anlatan Üstündağ,"Çalıştığımız sırada aniden afet gibi bir rüzgar geldi. Fırtınada paneller koptu. Anlık oldu her şey nereden geldiğini biz de anlamadık. Bir anda kendimizi yerde bulduk." dedi.

Hafif yaralanan bir diğer işçi Ali Över ise her şeyin bir anda olduğunu ve fırtına nedeniyle çatıdan inemediklerini söyledi.

Olayda ağır yaralanan arkadaşları Özağıl için endişe duyduklarını vurgulayan Över, bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiklerini sözlerine ekledi.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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