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        Haberler Gündem Güncel Artvin'de etkili olan şiddetli fırtınada bir kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi - Güncel gündem haberleri

        Hopa’da fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi karaya oturdu

        Artvin'de etkili olan şiddetli fırtınada Hopa'da bir kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi. Korku dolu anların yaşandığı anların ardından gemi karaya oturdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:46
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        Fırtına yük gemisini karaya sürükledi!
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        Artvin’in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi dalgalara dayanamayarak önce kıyıya sürüklendi, ardından karaya oturdu.

        İHA'nın haberine göre Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait "FR Pearl" isimli kuru yük gemisi Artvin’in Hopa ilçesi açıklarından fırtına ve dev dalgalar nedeniyle kıyıya sürüklendi.

        Gemi daha sonra ise karaya oturdu. Karaya oturan gemi için çalışma başlatılırken, fırtınanın bölgede etkili olması çalışmaları güçleştiriyor.

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        AFAD'DAN AÇIKLAMA

        AFAD'dan yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi: Bugün saat 10.00 sularında, Karadeniz’de yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle, bölgedeki bir kuru yük gemisi Artvin-Hopa kıyılarında karaya oturmuştur. Gemideki toplam 13 mürettebattan 6 mürettebat kurtarılmış, 7 mürettebatın kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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