FSM'de römork yan yattı! Kadıköy'de ağaç devrildi! İstanbul'da etkili fırtına!

DHA

İstanbul'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde sabah saatlerinde, Avrupa'dan Anadolu yakasına geçen kamyonete bağlı boş römork, köprü üzerinde sert rüzgar nedeniyle yan yattı.

DENİZE UÇMAMASI İÇİN HALATLARLA BAĞLANDI DHA'da yer alan habere göre köprünün çelik halatlarına doğru yan yatan römorkun, denize uçmaması için halatla bağlandı. BİR ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI Bir şerit trafiğe kapatılarak römorkun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI Ekiplerin çalışmasının ardından römork kaldırılırken, her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü.

KADIKÖY'DE FIRTINA AĞACI DEVİRDİ Kadıköy Feneryolu Mahallesi Hüseyin Paşa Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir ağaç, fırtınada yerinden söküldü. Ağaç, sokağın kenarından bulunan Marmaray hattındaki elektrik tellerinin üzerine devrildi. ELEKTRİK TELLERİNE TEMAS ETTİ Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kesip elektrik tellerinin üzerinden aldı.

MALTEPE'DE İNŞAAT PANOSU DEVRİLDİ Maltepe'de ise şiddetli fırtına nedeniyle iki otomobilin üzerine inşaat panosu devrildi. İki araçta maddi hasar olmuştu.

GALATA KULESİ'NİN KORKULUKLARI KOPTU Sert esen rüzgar nedeniyle Galata Kulesi'nin teras alanındaki demirler hasar aldı. Kule meydanındaki korkuluk demirleri de fırtınadan dolayı koptuğu için çevreye şerit çekilerek önlem alındı. Fırtınanın İzmir, Balıkesir ve Kocaeli'nde de etkili olduğu bildirildi.