Fırtına'da en büyük koz Sörloth

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de perde yeniden açılırken, 53 puanlı lider Trabzonspor, 37 puanla 8'inci basamaktaki Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yarın saat 21.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Kamil Çetin yapacak, dördüncü hakem Mert Güzenge olacak. Şampiyonluk yolunda İzmir deplasmanında 3 puan arayacak bordo mavili takım hemen ardından salı günü Fenerbahçe ile kupa mücadelesi verecek. Yoğun antrenman programından sonra zorlu bir fikstüre girecek Trabzonspor özellikle ligde oynayacağı Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında puan kaybı istemiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup eden bordo mavililer tur için gerekli skoru alarak finale çımayı arzuluyor.
EN BÜYÜK KOZ SÖRLOTH
Attığı 59 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Trabzonspor'da en büyük koz ise Alexander Sörloth. Golcü oyuncunun, hafif sakatlığı bulunmasına rağmen, Göztepe maçına kadar iyileşmesi ve takımıyla sahaya çıkması bekleniyor. Bu sezon Norveçli oyuncu bordo mavili formayla 26 maça çıkarken 19 gol attı, 6 golün de asistini yaptı.
SOSA'NIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Ligin kalan son 8 haftasında kritik mücadelelere çıkacak Trabzonspor'un en güvendiği isim ise kaptan Jose Sosa. Arjantinli futbolcunun tecrübesinden özellikle kalan maçlarda yararlanmak isteyen teknik direktör Hüseyin Çimşir, tam iyileşememesi durumunda gelecek maçları da düşünerek oyuncuya forma vermeyecek. Sosa'nın ise teknik ekibe 'Göztepe maçında mutlaka oynamak istiyorum' dediği öğrenildi. Öte yandan, koronavirüs nedeniyle verilen arada menisküs ameliyatı olan Badou Ndiaye'nin takımla birlikte çalışması da orta sahadaki alternatifli kadro için yüzleri güldürdü. Trabzonspor'un orta sahada diğer önemli alternatifi ise Guilherme. Hüseyin Çimşir, Sosa'nın son durumuna göre orta saha kurgusunda kararını verecek.
TRABZONSPOR ÇİFT FORVET
Süper Lig'in 27'nci haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet'in sakatlıkları bulunuyor. Kaptan Sosa'nın ise maçta forma giyme isteğine rağmen son kararı teknik adam ve sağlık ekibi verecek. Bordo mavili takımın Göztepe deplasmanında sahaya şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan - Pereira, Campi, Da Costa, Novak, Sosa (Ndiaye),Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.
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