Amasya'da fırtına cami minaresini devirdi
Amasya'da fırtına bir köydeki caminin minaresini devirirken, bir binanın uçan çatısı da otomobillerin üzerine düştü
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Amasya'da fırtına bir köydeki caminin minaresini devirirken, bir binanın uçan çatısı vatandaşları korkuttu.
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Şiddetli fırtına Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Aşağıbük köyünde caminin minaresini uçurdu.
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Köy muhtarı Recep Dilmeç, camide maddi hasar oluştuğunu açıkladı.
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Fırtınanın etkili olduğu Suluova ilçesinde ise apartmanların kopan çatıları otomobillerin üstüne devrildi.
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Hasan Acar adlı vatandaş, "Bomba patladı sandık. O anda bir kadınla çocuk geçiyordu. Son anda kurtuldular. Allah korudu" diye konuştu.
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Aracı uçan çatının altında kalan Mehmet Bütüner de, "Garibin bir Toros otomobili vardı. Çatı gelip onun üstüne uçtu" şeklinde konuştu.
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