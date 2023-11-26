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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fırtına cami minaresini devirdi

        Amasya'da fırtına cami minaresini devirdi

        Amasya'da fırtına bir köydeki caminin minaresini devirirken, bir binanın uçan çatısı da otomobillerin üzerine düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:12 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:12
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          Amasya'da fırtına bir köydeki caminin minaresini devirirken, bir binanın uçan çatısı vatandaşları korkuttu.

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          Şiddetli fırtına Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Aşağıbük köyünde caminin minaresini uçurdu.

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          Köy muhtarı Recep Dilmeç, camide maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

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          Fırtınanın etkili olduğu Suluova ilçesinde ise apartmanların kopan çatıları otomobillerin üstüne devrildi.

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          Hasan Acar adlı vatandaş, "Bomba patladı sandık. O anda bir kadınla çocuk geçiyordu. Son anda kurtuldular. Allah korudu" diye konuştu.

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          Aracı uçan çatının altında kalan Mehmet Bütüner de, "Garibin bir Toros otomobili vardı. Çatı gelip onun üstüne uçtu" şeklinde konuştu.

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