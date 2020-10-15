First Lady Trump Kovid-19 sürecini anlattı!

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ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim'de eşi Melania Trump ile kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. 2 Ekim'den bu yana Beyaz Saray'da karantinada olan First Lady Trump bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını duyuran First Lady, "2 hafta önce koronavirüs tanısı konduğunda aklıma ilk olarak oğlum geldi." dedi.

14 yaşındaki oğulları Barron Trump'a yapılan ilk testin negatif çıktığını belirten Trump, "Korkularım gerçek oldu ve tekrar test olduğunda sonucu pozitif çıktı. Neyse ki o güçlü bir çocuk, hiçbir semptom göstermedi." dedi. First Lady, Barron'ın koronavirüsü atlattığını, test sonucunun negatif çıktığını belirtti.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ"

Tedavi sürecinde hafif belirtiler gösterdiğini anlatan First Lady, "Az semptom gösterdim ancak vücudumda çok yorgunluk hissettim. Daha çok vitamin kullanmayı ve sağlıklı beslenmeyi tercih ettim. Bizimle ilgilenen sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az" ifadelerini kullandı.

Trump "Aslında üçümüz aynı süreçte bunu yaşadığımız için mutluyum çünkü birbirimize yardımcı olabildik ve birlikte zaman geçirebildik. Son testimin negatif çıktığını mutlulukla duyuruyorum, en yakında zamanda işimin başına döneceğim" dedi.