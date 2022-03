ABD'de First Lady Biden ile Harris'in arası kötü mü?

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden'ın, eşinin Başkan Yardımcısı seçimine başından beri sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

New York Times muhabirleri Jonathan Martin ve Alex Burns'ün Mayıs'ta çıkması beklenen kitabı This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future'a (Bu Geçmeyecek: Trump, Biden ve Amerika'nın Geleceği için Savaş) göre, Jill Biden eşinin Kamala Harris tercihi sonrası "ABD'de milyonlarca insan varken neden o? Neden Joe'ya saldıran birisini seçmek zorundayız?" dediği ifade edildi.

JILL BIDEN O SÖZLERİ UNUTMADI

Demokrat Parti'nin adayının belirleneceği dönemde Biden'a rakip olan Harris, 2019 yılındaki tartışma programı sırasında ABD Başkanı'nı sert sözlerle eleştirmişti.

Harris, Biden'ın senatör yıllarındaki imza attığı bazı kararları ırkçılık olarak nitelendirmiş ve tepki göstermişti. VOA'nın haberine göre Biden 1970’lerde devlet okullarındaki ırk ayrımcılığının önüne geçebilmek amacıyla siyah öğrencilerin sadece siyahların eğitim gördüğü okullarda değil başka okullarda da eğitim görmelerini sağlayan servis uygulaması için federal bütçe kaynaklarının kullanılmasını engelleyen senatörler grubuna liderlik etmişti.

Ancak Harris oran olarak geriye düşünce adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. ABD Başkan Biden ise seçilirse Harris'i başkan yardımcısı seçeceğini ifade etmişti. Jill Biden'ın o dönemki sözleri nedeniyle Harris'e kızgın ve kırgın olduğu ifade ediliyor.

Konuya ilişkin Politico'ua açıklamada bulunan Jill Biden'ın sözcüsü Michael Larosa "2020 yılı kampanyasına ve yüzlerce etkinliğe dair çok sayıda kitap yazıldı, yazılacak da. Bazıları doğru, bazıları yanlış olacak... Ancak First Lady ve ekibi bunların hiçbiri hakkında yorumda bulunmadı, bulunmayı da planlamıyor" ifadelerini kullandı.

Biden'ın iletişim direktörü Kate Bedingfield ise Politico'ya "Bu kitapta yer alan kişilerin hiçbirinin bahsedilen olayları doğrulama yapma zahmetinde bulunmaması bile size durumu anlatmaya yetiyor. Başkan Yardımcısı Harris yönetimimizde önemli bir güçtür ve ülkeyi ileri taşıma konusundaki çabalarına sonsuz saygı duyuyorum" dedi.

Ancak tüm bunlara rağmen Biden'ın Harris'i hala suçladığı ifade ediliyor. ABD basını, Başkan Joe Biden'a destek oranının yüzde 35'in altına düşmesi konusunda First Lady'nin Kamala Harris'i suçladığını iddia etti.

HARRIS ADAY OLUR MU?

ABD'nin en yaşlı Başkanı Biden, 2024 seçimlerinden kısa süre sonra 82 yaşında basacak. Ancak Biden yeniden aday olacağını daha önce sık sık ifade etti. Birçok kişi ise bunun gerçekleşmesinin zor olduğunu ve aday olarak Harris'in öne çıkarılacağını iddia ediyor.