İmar Barışı fırsatçılarının, Antalya'da özellikle denize yakın hazine arazilerini sahiplenmek için buralara kaçak yapı yapıp, 'Yapı Kayıt Belgesi' başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Müfettişler, uydu görüntüleriyle arazilerin 1 Ocak 2018 öncesi ve sonrası halini ortaya çıkardı.



SON BAŞVURU 15 HAZİRAN

DHA'nın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemesiyle ilgili başvurular 15 Haziran 2019'a kadar yapılacak. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapılar için verilen Yapı Kayıt Belgesi ile ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amaçlanıyor.

HAZİNE ARAZİSİNE KAÇAK YAPI



Bu belge, 1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılan yapılar için geçerli olmayacak. Antalya'da birçok fırsatçının, 1 Ocak 2018'den sonra özellikle hazine arazilerine kaçak yapı yaparak, hem hazine arazisini satın alma hakkı kazanma hem de kaçak yapısını 1 Ocak 2018 tarihinden önce yapmış gibi gösterip Yapı Kayıt Belgesi ile meşrulaştırmaya çalıştığı belirlendi.

Kentin kırsal kesiminde olduğu kadar, özellikle Kaş Çukurbağ ve bazı sahil bölgeleri başta olmak üzere Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 640 kilometrelik sahil şeridinde değeri milyonlarca lira tutarındaki hazine arazilerini hedef seçen fırsatçılar, hem vatandaş şikâyetleri, hem de müfettişlerin arazinin uydu görüntüleriyle 1 Ocak 2018 öncesi ve sonrasındaki halini karşılaştırmasıyla tek tek ortaya çıkarılıyor.Antalya'dan imar barışı fırsatçılarıyla ilgili günde ortalama 20 şikayet aldıklarını belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, 145 bin 33 Yapı Kayıt Belgesi'nden 65'inin şikayetler ve denetimler sonucu 1 Ocak 2018'den sonra yapıldığının belirlenmesi üzerine iptal edildiğini açıkladı. Müfettişlerin tespitlerine göre 350 inşaatın devam ettiği, 64 yapının ise belediyelerce yıkıldığı kaydedildi. Bu kişilerle ilgili hatalı beyan nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, ayrıca elektrik, su gibi aboneliklerinin iptali için de ilgili kurumlara bildirildiği vurgulandı.

Yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-devlet üzerinden 'Yapı Kayıt Belgesi Formu'nun doldurulmasıyla yapılabilen başvurular neticesinde Antalya'da Yapı Kayıt Belgesi alan 145 bin 33 başvuru karşılığında 1 milyar 22 milyon 144 bin TL ödeme alındı. İmar Barışı'ndan en çok yararlanan ilçe Manavgat oldu. Antalya ilçelerinde başvuru durumu şöyle:

Manavgat yüzde 13.2, 19 bin 152 adet.

Kepez yüzde 12.7, 18 bin 427 adet.

Alanya yüzde 9.4, 13 bin 641 adet.

Muratpaşa yüzde 7.8, 11 bin 320 adet.

Serik yüzde 6.5, 9 bin 435 adet.

Kemer yüzde 6.3, 9 bin 145 adet.

Aksu yüzde 6.2, 9 bin adet.

Konyaaltı yüzde 5.6, 8 bin 130 adet.

Kaş yüzde 5.3, 7 bin 695 adet.

Gazipaşa yüzde 4.9, 7 bin 115 adet.

Kumluca yüzde 4.9, 7 bin 115 adet.

Korkuteli yüzde 4.5, 6 bin 534 adet.

Döşemealtı yüzde 3.3, 4 bin 794 adet.

Gündoğmuş yüzde 2.8, 4 bin 68 adet.

Finike yüzde 2.2, 3 bin 197 adet.

Elmalı yüzde 1.9, 2 bin 763 adet.

Demre yüzde 1.1, 1602 adet.

Akseki yüzde 1, 1450 adet.

İbradı yüzde 0.3, 450 adet.