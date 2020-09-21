Türkiye'deki firmaların faaliyet harcamalarındaki alt kalemlerden "pazarlama, satış ve dağıtım giderleri", 2010-2019 döneminde sürekli artış göstererek, yaklaşık 1,8 trilyon lirayı buldu. En fazla harcamayı, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründeki firmalar gerçekleştirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından derlenen bilgiye göre, firmaların faaliyet giderlerinin alt kalemi olan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri harcamaları son 10 yılda sürekli artış gösterdi.
Firmaların pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 2010'da 83,3 milyar lira, 2011'de 101 milyar lira, 2012'de 114,9 milyar lira, 2013'te 129,5 milyar lira, 2014'te 148,3 milyar lira, 2015'te 159,3 milyar lira, 2016'da 185,9 milyar lira, 2017'de 228,1 milyar lira, 2018'de 280,2 milyar lira ve geçen yıl 327,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Böylelikle firmaların 2010-2019 döneminde pazarlama, satış ve dağıtım giderleri harcamaları 4 katına çıktı. Söz konusu kalemde harcanan toplam tutar 10 yılda 1 trilyon 758 milyar lira olarak hesaplandı.
EN FAZLA HARCAMA 900 MİLYAR LİRA OLDU
Firmaların söz konusu kalemdeki harcamalarına bakıldığında, ilk sırayı 900 milyar 355 milyon lirayla "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörü aldı. Bunu 542 milyar lirayla imalat ve 100 milyar 774 milyon lirayla bilgi ve iletişim sektörleri izledi.
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri en az olan sektörler incelendiğinde, yaklaşık 1,4 milyar lirayla diğer hizmet faaliyetleri, 1,7 milyar lirayla su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri, 2,5 milyar lirayla da eğitim sektörlerinin sıralandığı görüldü.
Ekonomik faaliyetlere göre firmaların 10 yılda gerçekleştirdiği pazarlama, satış ve dağıtım giderleri şöyle:
Sektör/Yıllar (Sayılar bin lira)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Toplam
Tarım, ormancılık ve balıkçılık
173.176
211.881
256.443
313.057
359.095
423.529
460.499
665.576
975.234
1.193.527
5.032.017
Madencilik ve taş ocakçılığı
811.567
952.806
1.084.515
1.233.182
1.386.198
1.415.738
1.506.088
2.042.180
2.472.705
2.645.689
15.550.668
İmalat
27.378.094
32.452.207
36.088.229
40.940.893
45.315.058
46.153.465
57.901.944
68.832.838
86.527.595
100.467.408
542.057.730
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
2.728.827
3.327.202
3.510.911
2.666.905
3.309.393
3.350.874
3.769.803
4.320.667
3.883.512
4.355.423
35.223.517
Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
56.212
105.233
112.682
118.926
125.764
127.096
141.222
206.973
312.463
371.925
1.678.496
İnşaat
935.308
1.480.011
1.488.872
1.716.678
1.852.554
1.983.107
2.549.181
3.204.202
3.928.447
4.340.919
23.479.279
Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
39.308.652
48.780.508
57.334.194
65.485.778
76.747.977
85.867.948
95.882.478
118.548.718
144.229.716
168.168.915
900.354.884
Ulaştırma ve depolama
2.162.060
2.769.571
3.091.766
3.785.031
4.486.815
5.336.487
6.008.064
7.038.953
9.512.717
11.803.849
55.995.312
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
1.008.300
1.311.002
1.640.466
1.930.167
2.499.672
2.600.866
3.420.135
4.338.878
5.583.364
6.885.718
31.218.567
Bilgi ve iletişim
6.729.363
7.131.560
7.428.672
8.108.511
8.441.102
7.803.026
9.311.427
12.640.677
15.099.806
18.079.723
100.773.869
Gayrimenkul faaliyetleri
108.028
172.175
234.387
259.124
308.186
318.791
494.495
597.451
754.123
980.124
4.226.884
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
793.625
886.033
931.219
990.330
1.018.246
1.157.675
1.325.800
1.627.355
1.883.321
2.298.405
12.912.009
İdari ve destek hizmet faaliyetleri
607.367
802.887
1.015.576
1.126.327
1.472.369
1.747.190
2.011.803
2.650.167
3.284.977
3.700.177
18.418.840
Eğitim
93.236
103.934
140.954
172.000
246.956
276.785
217.323
316.443
433.174
449.581
2.450.386
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri
207.359
248.950
285.378
337.847
381.303
420.254
479.112
560.260
737.192
933.229
4.590.884
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
98.891
95.679
132.112
153.467
195.320
227.839
307.587
348.195
434.143
497.776
2.491.010
Diğer hizmet faaliyetleri
91.234
135.128
106.501
116.315
108.299
128.108
146.507
156.673
185.299
218.173
1.392.238
Toplam
83.291.297
100.966.768
114.882.879
129.454.539
148.254.309
159.338.777
185.933.466
228.096.205
280.237.789
327.390.561
1.757.846.590
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