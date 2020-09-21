AA

Türkiye'deki firmaların faaliyet harcamalarındaki alt kalemlerden "pazarlama, satış ve dağıtım giderleri", 2010-2019 döneminde sürekli artış göstererek, yaklaşık 1,8 trilyon lirayı buldu. En fazla harcamayı, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründeki firmalar gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından derlenen bilgiye göre, firmaların faaliyet giderlerinin alt kalemi olan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri harcamaları son 10 yılda sürekli artış gösterdi.

Firmaların pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 2010'da 83,3 milyar lira, 2011'de 101 milyar lira, 2012'de 114,9 milyar lira, 2013'te 129,5 milyar lira, 2014'te 148,3 milyar lira, 2015'te 159,3 milyar lira, 2016'da 185,9 milyar lira, 2017'de 228,1 milyar lira, 2018'de 280,2 milyar lira ve geçen yıl 327,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle firmaların 2010-2019 döneminde pazarlama, satış ve dağıtım giderleri harcamaları 4 katına çıktı. Söz konusu kalemde harcanan toplam tutar 10 yılda 1 trilyon 758 milyar lira olarak hesaplandı.

EN FAZLA HARCAMA 900 MİLYAR LİRA OLDU

Firmaların söz konusu kalemdeki harcamalarına bakıldığında, ilk sırayı 900 milyar 355 milyon lirayla "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörü aldı. Bunu 542 milyar lirayla imalat ve 100 milyar 774 milyon lirayla bilgi ve iletişim sektörleri izledi.

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri en az olan sektörler incelendiğinde, yaklaşık 1,4 milyar lirayla diğer hizmet faaliyetleri, 1,7 milyar lirayla su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri, 2,5 milyar lirayla da eğitim sektörlerinin sıralandığı görüldü.

Ekonomik faaliyetlere göre firmaların 10 yılda gerçekleştirdiği pazarlama, satış ve dağıtım giderleri şöyle:

Sektör/Yıllar (Sayılar bin lira) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Toplam Tarım, ormancılık ve balıkçılık 173.176 211.881 256.443 313.057 359.095 423.529 460.499 665.576 975.234 1.193.527 5.032.017 Madencilik ve taş ocakçılığı 811.567 952.806 1.084.515 1.233.182 1.386.198 1.415.738 1.506.088 2.042.180 2.472.705 2.645.689 15.550.668 İmalat 27.378.094 32.452.207 36.088.229 40.940.893 45.315.058 46.153.465 57.901.944 68.832.838 86.527.595 100.467.408 542.057.730 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 2.728.827 3.327.202 3.510.911 2.666.905 3.309.393 3.350.874 3.769.803 4.320.667 3.883.512 4.355.423 35.223.517 Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 56.212 105.233 112.682 118.926 125.764 127.096 141.222 206.973 312.463 371.925 1.678.496 İnşaat 935.308 1.480.011 1.488.872 1.716.678 1.852.554 1.983.107 2.549.181 3.204.202 3.928.447 4.340.919 23.479.279 Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı 39.308.652 48.780.508 57.334.194 65.485.778 76.747.977 85.867.948 95.882.478 118.548.718 144.229.716 168.168.915 900.354.884 Ulaştırma ve depolama 2.162.060 2.769.571 3.091.766 3.785.031 4.486.815 5.336.487 6.008.064 7.038.953 9.512.717 11.803.849 55.995.312 Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 1.008.300 1.311.002 1.640.466 1.930.167 2.499.672 2.600.866 3.420.135 4.338.878 5.583.364 6.885.718 31.218.567 Bilgi ve iletişim 6.729.363 7.131.560 7.428.672 8.108.511 8.441.102 7.803.026 9.311.427 12.640.677 15.099.806 18.079.723 100.773.869 Gayrimenkul faaliyetleri 108.028 172.175 234.387 259.124 308.186 318.791 494.495 597.451 754.123 980.124 4.226.884 Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 793.625 886.033 931.219 990.330 1.018.246 1.157.675 1.325.800 1.627.355 1.883.321 2.298.405 12.912.009 İdari ve destek hizmet faaliyetleri 607.367 802.887 1.015.576 1.126.327 1.472.369 1.747.190 2.011.803 2.650.167 3.284.977 3.700.177 18.418.840 Eğitim 93.236 103.934 140.954 172.000 246.956 276.785 217.323 316.443 433.174 449.581 2.450.386 İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 207.359 248.950 285.378 337.847 381.303 420.254 479.112 560.260 737.192 933.229 4.590.884 Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 98.891 95.679 132.112 153.467 195.320 227.839 307.587 348.195 434.143 497.776 2.491.010 Diğer hizmet faaliyetleri 91.234 135.128 106.501 116.315 108.299 128.108 146.507 156.673 185.299 218.173 1.392.238 Toplam 83.291.297 100.966.768 114.882.879 129.454.539 148.254.309 159.338.777 185.933.466 228.096.205 280.237.789 327.390.561 1.757.846.590