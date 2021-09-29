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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırması sonuçlarından derlenen bilgiye göre, firmaların faaliyet giderlerinin alt kalemi olan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri harcamaları son 10 yılda sürekli artış gösterdi.

Söz konusu giderler 2011'de 101 milyar lira, 2015'te 170,6 milyar lira, 2018'de 280 milyar lira ve geçen yıl yaklaşık 362 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle firmaların 2011-2020 döneminde pazarlama, satış ve dağıtım giderleri harcamaları 3,6 katına çıktı. Söz konusu kalemde harcanan toplam tutar 10 yılda yaklaşık 2 trilyon 59 milyar lira olarak hesaplandı.

EN FAZLA HARCAMA TİCARET VE BİLGİ-İLETİŞİMİNDE

Firmaların bu kalemdeki harcamalarına bakıldığında, ilk sırayı yaklaşık 1 trilyon 59 milyar lirayla "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörü aldı. Bunu 639 milyar 761 milyon lirayla imalat ve 115 milyar 559 milyon lirayla bilgi ve iletişim sektörleri izledi.

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri en az olan sektörler incelendiğinde, yaklaşık 1,5 milyar lirayla diğer hizmet faaliyetleri, 2 milyar lirayla su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri, 2,8 milyar lirayla da eğitim sektörlerinin sıralandığı görüldü.

Ekonomik faaliyetlere göre 10 yılda pazarlama, satış ve dağıtım giderleri en fazla gerçekleşen 5 sektör şunlar:

Sektörler (bin lira)/ Yıllar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Toplam Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı 48.851.196 57.437.032 65.802.877 76.986.092 88.572.074 99.380.266 118.415.110 144.194.589 169.333.615 189.678.840 1.058.651.691 İmalat 32.476.719 36.341.871 41.344.208 46.731.101 52.547.485 58.903.598 68.818.346 86.312.125 100.830.210 115.454.948 639.760.611 Bilgi ve iletişim 7.130.875 7.428.945 8.110.294 8.450.882 8.951.209 10.670.827 12.640.676 15.101.946 18.115.085 18.957.932 115.558.671 Ulaştırma ve depolama 2.769.574 3.109.540 3.811.870 4.525.638 5.428.912 6.009.803 7.038.886 9.519.426 11.867.834 8.522.269 62.603.752 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 3.327.202 3.510.414 2.692.171 3.354.586 3.417.945 3.769.974 4.320.667 3.871.339 4.358.574 5.361.457 37.984.329 Tüm sektörler toplamı 101.061.058 115.277.939 130.303.109 150.142.180 170.585.437 192.064.115 227.912.571 280.045.973 329.270.528 361.932.981 2.058.595.891