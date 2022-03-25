ALTIN FİYATLARI 25 Mart Cuma yani haftanın son iş gününde gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok merak edilip araştırılan değerler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Başta belirtmekte fayda vardır ki çeyrek ve gram altın fiyatları haftayı yükaselişle kapatıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 25 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...