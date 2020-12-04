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Fırınlar yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar çalışıyor mu?

Fırınlar yarın açık mı? İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı. Yayınlanan genelgeyle birlikte "Yarın fırınlar açık mı?" sorusu cevabını buldu. Merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, merak edilen sorunun cevabı...

04.12.2020 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
Fırınlar yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar çalışıyor mu?

Yarın sokağa çıkma yasağı tam gün olarak uygulanacak. Yasak bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında "Yarın fırınlar açık mı?" sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, fırınlar yarın açık mı? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre merak edilen sorunun cevabı...

FIRINLAR YARIN AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri fırınlar, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarını karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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