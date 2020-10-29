Fırından aldıkları odunla başladıkları ahşap ürün işinde dünyaya açıldılar

Doğan Özdemir, AA muhabirine, büyük bir ekonomik zorluk yaşadıkları zamanda borçla girdikleri işlerinde dünyaya açıldıklarını söyledi.
İş hayatına elektrikçi olarak başladığını belirten ağabey Özdemir, şunları kaydetti:
"Elektrik akımına kapılan bir arkadaşım öldü. Ailem bu olaydan sonra rahatsız olmaya başladı ve ben de işi bıraktım. Daha sonra da bir iş arayışına girdim. Kardeşim de 'Kendi işimizi yapalım.' dedi. Kardeşim internet üzerinden bir saat resmi gönderdi ve ben de aynısını yapabileceğimi söyledim. Kardeşimin attığı resimden esinlenerek karşımızdaki fırından 2 odun borç istedim. O odunlara biraz şekil vermeye çalıştım. Daha sonra da arkası geldi. Çevremizdekilerle paylaşınca herkes çok beğendi. Ortaya estetik bir dekorasyon malzemesi çıkmaya başladı."
İlk önce çok küçük bir yerde ürünlerini yapmaya başladıklarını, daha sonra işlerini geliştirerek atölye sahibi olduklarını dile getiren Özdemir, "Dolaylı da olsa ihracat yapar hale geldik. Herkesin salça yaparken yaktığı kullandığı ağaçla biz sanat yapıyoruz. Yaptığımız her ürün farklı bir tasarım istiyor. Göze hoş gözükmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz ağacı sanata çevirmeye çalışıyoruz. Su kuyusu, lamba, sehpa gibi birçok ürün yapıyoruz." diye konuştu.
Ürünlerini birçok ülkeye göndermeye başladıklarını anlatan Özdemir, "Yurt dışından da birkaç kişinin ilgisini çekmiş. Fuarlara katıldık. Irak, Azerbaycan ve Romanya'ya ürün göndermeye başladık. Şimdilerde de Almanya ve Hollanda'dan birkaç firma ürünlerimizle ilgileniyor. İnşallah yakın zamanda oralara da ürünlerimizi göndereceğiz." dedi.
- "Çocukluktan beri bu işe merakım vardı"
Yücel Özdemir de uzun yıllar çalıştığı sağlık sektöründen ayrıldıktan sonra ağabeyi ile iş yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.
İki kardeş omuz omuza verip işleri büyüttüklerini anlatan Özdemir, "Çocukluktan beri bu işe merakım vardı. Ağabeyimle bu yola çıkmaya karar verdik. Bizim işimiz tamamen doğaçlamadır. Amacımız güzel ve kaliteli ürün yapmak. Biz borçların içinden sıyrılıp ufak bir abajurdan yurt dışına ürün yollar hale geldik. Müşterilerimiz de ürünlerimizi beğeniyor biz de mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.
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