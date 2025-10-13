Habertürk
        Fırında patlama: 9 yaralı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın çıkan ekmek fırınında meydana gelen patlama nedeniyle 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 00:01 Güncelleme: 13.10.2025 - 00:10
        Fırında patlama: 9 yaralı
        Hatay'ın Samandağ ilçesinde Yeni Mahalle Abdulkerim Yorgun Sokak'taki 2 katlı binanın alt katındaki fırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İş yerinde, yangın sırasında alev alan tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Patlama nedeniyle hasar oluşan bina ve iş yerindeki N.B, Y.A, N.B, A.H.K, H.B, N.B, S.B, E.S. ve B.B. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangının söndürüldüğü fırında ekiplerin incelemesi sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

