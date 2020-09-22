Fırıncılık sektöründe 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Bay Bread'in CEO’su Serdar Yalçınkaya, sektördeki son gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.
Pandemi döneminde fırıncılığın öneminin daha çok anlaşıldığını kaydeden Yalçınkaya, "Mesleğimizin ne kadar önemli ve kutsal bir meslek olduğunu pandemi döneminde gördük. Tüm meslek grupları ve sektörler kapalıyken fırıncılık, sağlık sektörü ve haber alma sektörü ön plana açıktı. Sokağa çıkma yasaklarında da normal zamanlarda da ekmek üretimi hep devam etti. Ekmek toplumumuzun temel gıda maddesi olmaya devam ediyor. Türkiye’de ekmek, unlu mamuller ve pasta sektörünün ticari büyüklüğü yaklaşık 50 milyar dolar" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, kişi başı yıllık ekmek tüketiminin 155 kilogram olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, "Türkiye'de bir kişinin yılda tükettiği ekmeğin karşılığı bin 162 TL. Bizim elimizdeki verilere göre ise, kişi başına ekmeğin dışında tüketilen unlu mamuller pizza, simit, börek, çörek gibi ürünlerde eklenince bu rakam 4 bin 650 TL'yi buluyor. Bunu 83 milyonla çarptığınızda ortaya çok büyük bir rakam çıkıyor. Türkiye'de hala yüzde 90 yerliliğini koruyan unlu mamuller sektörü için iştahı kabaran çok sayıda ülke var. Çağa uygun hareket etmezsek önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 90'ı yerli olan bu sektör, yüzde 10'u yerli hale dönüşecektir" uyarısında bulundu.
Yalçınkaya, perakende sektörünün dinamiklerinin değiştiğini ve geliştiğini vurgulayarak, "Bunların en önemlisi e-ticaret sektörü. Dünyada perakende sektörü her gün daha çok dijitalleşiyor. Sipariş verip adreslerine teslim istiyorlar. Tüketicinin evlerinde her daim sıcak ekmek ve unlu mamul çeşitlerine ulaşabilmeleri için ürünlerimizi paketlenmiş bir şekilde onların sipariş verebileceği dijital kanallardan ve sipariş hattımızdan sipariş vermelerini sağlıyoruz. Sadece pişmiş ürünlerin teslimatı değil, müşterinin evinde sıcak ürüne ulaşması için evlerde pişirilebilecek ürünlerin teslimi konusu değişimdir, unlu mamul sektörü için de çok önemlidir" dedi.
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