Alınan bilgiye göre Fındıklı Mahallesi'ndeki bir fırıncı, Ümraniye'de aynı işi yapan ve lavaşı 1 lira ucuza satan esnafı konuşmak için çağırdı.

İki grup arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi silahla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.