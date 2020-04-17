Fırıncılar sokağa çıkma yasağına hazır

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 17 Nisan-19 Nisan tarihleri arasında uygulanacak 48 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesi, yasağın dışında tutulan fırın ve fırın çalışanları ekmek üretimine hazır.
Arnavutköy'deki bir fırının çalışanı olan Gıda Mühendisi Hatice Akkan, ekmek üretimlerine devam edeceklerini söyledi.
Vatandaşlardan endişe etmemelerini rica eden Akkan, "Mobil araçlarımızla mahallelere giderek, vatandaşlarımızın evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan ekmek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yine vatandaşlarımız işletmemizden istedikleri ekmek adedi kadar ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar." dedi.
- "Hijyene önem veriyoruz"
Vatandaşların hijyen konusundaki endişelerini de anladıklarını dile getiren Akkan, "Gerek üretim gerekse dağıtım aşamasında bizler tüm personelimizin temizlik ve hijyen kurallarına uymasına dikkat ediyoruz. Personelimiz bone, maske, eldiven, önlük ve kolluk gibi tüm ekipmanları kullanarak üretim ve satış aşamasında yer alıyor. Aynı titizliği bizler dağıtım elemanlarımıza da uygulamaya başladık. Biz firma olarak üretimlerimizi el değmeden gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
Akkan, ayrıca pandemi sürecinde vatandaşların paketli ekmeklere talebinin ciddi oranda arttığını belirtti.
- "Hijyen konusunda endişe etmeye gerek yok"
Fırın Sahibi Mustafa Vural, fırıncılar olarak krizlere karşı çözüm üretebilme kabiliyetinde olduklarını söyledi.
Sokağa çıkma yasağı gelir gelmez ellerindeki tüm imkanlarla vatandaşların ekmek ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret gösterdiklerini ifade eden Vural, "Ertesi gün de mahallelere giderek vatandaşlarımızın ekmek ihtiyaçlarını karşıladık. Tabii ki aksaklıklarımız olmuştur ama başarı oranımız yüzde 90'larda diyebiliriz." şeklinde konuştu.
Temizlik ve hijyen konusunda vatandaşların endişe etmesine gerek olmadığını vurgulayan Vural, sözlerine şöyle devam etti:
"Zaten koronavirüs salgınından da önce bizler üçer aylık dönemlerde portör muayenelerimizi yaptırıyorduk, şu anda da durum aynı. Fırıncılar olarak tüm personelimizin sağlığına dikkat ediyoruz. Yine ekmeklerimizi paketleyip vermek zorundaydık, salgın sonrası da ekmeklerimizi paketleyip veriyoruz. Vatandaşlarımızın fırınlarımızdan ekmeklerini alırken endişe etmelerine gerek yok."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!