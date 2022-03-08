Fırıncılar ekmekte zam beklemiyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) de desteğiyle hasat dönemine kadar piyasada ekmeklik buğday konusunda sıkıntı yaşanmayacağını belirterek, Rusya-Ukrayna savaşının hububat fiyatlarını yükseltmesine karşın ekmek fiyatlarında bir değişiklik öngörmediklerini bildirdi.
Balcı, AA muhabirine, dünya genelinde hububat fiyatlarında artışa yol açan Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'deki ekmek üretimine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ekmek fiyatlarının hedeflenen seviyede devam ettiğini ifade eden Balcı, "Şu anda Türkiye genelinde 200 gram ekmek azami 3 liradan satılıyor. TMO'un ekmek üreticilerine sunduğu un sayesinde ekmek fiyatlarında bir değişiklik öngörmüyoruz. TMO'nun da destekleriyle hasat dönemine kadar piyasada ekmeklik buğday anlamında sıkıntı bulunmuyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor ancak olağanüstü bir durum olmadığı sürece ekmek fiyatları bu şekilde devam edecektir." diye konuştu.
TMO'nun fırıncı esnafına un satışlarının hasat dönemine kadar devam edeceğini anımsatan Balcı, fırıncılar olarak ekmek fiyatını makul seviyede tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Balcı, ekmek fiyatlarında artış konusunun gündeme getirilmesini doğru bulmadığını vurgulayarak, "Bunu salgın sürecinde de çok iyi gördük. Ekmeğin siyasete alet edilmesi sektörümüze zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.
RAMAZAN'DA DA MEVCUT SEVİYESİNDE KALIR
Balcı, bu yıl buğday rekoltesinin geçen seneye göre yüksek olmasını bekledikleri bilgisini vererek, şunları kaydetti:
"Yılın ilk aylarında gelen yağışlar bu sene hasadın iyi olacağı öngörüsünü oluşturdu. Yaklaşık 60 gün sonra hasat zamanı geldiğinde buğday daha bol olacaktır ve bu fiyatlara da yansıyacaktır. Piyasada 'Ekmeklik buğdayda sıkıntı var' düşüncesi son bulacaktır."
Yerel yönetimlerin de fiyat konusunda dikkatli davranması gerektiğini belirten Balcı, bu sürecin esnafı mağdur etmeden yürütülebileceğini dile getirdi. Balcı, bazı belediyelerin fırıncı esnafından ekmek alıp vatandaşa sunduğuna dikkati çekti.
Balcı, ramazan ayının yaklaştığını anımsatarak, "Olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde ekmek fiyatları o dönemde de mevcut seviyesinde kalır." dedi.
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