Fırına gönderdiği 96 yaşındaki annesi istediği ekmeği almayınca evi terk etti
Bursa'da uzun ekmek almasını istediği 96 yaşındaki annesi fırından "yuvarlak ekmek aldı" diye evi terk eden 44 yaşındaki Bülent Dalgın, 20 gündür kayıp. Oğlunun hayatından endişe ettiği için kayıp başvurusunda bulunan Zeliha Dalgın, evinin balkonundan bir an olsun ayrılmadan geri dönmesini bekliyor.
- 1
Mustafakemalpaşa ilçesinde 96 yaşındaki annesi Zeliha Dalgın ile birlikte yaşayan 44 yaşındaki Bülent Dalgın, fırına gönderdiği annesinden "uzun ekmek" almasını istedi.
Fırına gittiğinde uzun ekmek bulamayan yaşlı kadın "yuvarlak ekmek" alarak eve geldi.
- 2
İddiaya göre anne, oğluna uzun ekmek kalmadığı için yuvarlak ekmek aldığını söyleyince ikili arasında tartışma çıktı.
Akşam saat 17.00 sularında annesine "Sen uzun ekmek almamak için yalan söylüyorsun" diyen Bülent Dalgın evden çıktı ve bir daha da geri dönmedi.
Oğlunun hayatından endişe eden Zeliha Dalgın polisi ve jandarmayı arayarak kayıp ihbarında bulundu.
- 3
GÖZYAŞLARIYLA OĞLUNA SESLENDİ
20 gündür evinin balkonundan bir an olsun ayrılmayan Zeliha Dalgın, oğlunun eve dönmesini bekliyor. Ağlamaktan göz pınarları kuruyan Dalgın, "20 gün oldu. Karşılıklı televizyon izliyorduk. Bana sebepsiz yere kızdı. 'Anne ekmek al ama uzun ekmek al' dedi. 'Tamam uzun ekmek alırım çocuğum' dedim. Uzun ekmek yoktu fırında yuvarlak ekmek aldım. Geldim 'uzun ekmek yoktu çocuğum' dedim. 'O zaman sen yalan söylüyorsun uzun ekmek almak istemiyorsun' dedi, kızdı ve gitti. Düzenli ilaç kullanıyordu. Saatini hiç geciktirmiyordum. 20 gündür balkonda onu gözlüyorum, ne olur yalvarıyorum. Dön evine çocuğum, yavrum seni çok özledim ben. Ne olur dön evine' dedi.
-
- 4
Oğlunun bir anlık öfke ile evden çıkarken yanına para ve nüfus cüzdanını dahi almadığını aktaran Zeliha Dalgın, "İstanbul'da tanıdıklarımız vardı. Oraya gitmiş olabilir dedik. Kardeşim araştırdı oraya da gitmemiş. Beş kuruş yanında para yok. Nüfus kağıdı bile evde, öylece çıkıp gitti" diye konuştu.
- 5
Zeliha Dalgın, "Çocuğum ne olur artık dön evine. Göz yaşlarım bitti artık akmıyor. Göz pınarlarım kurudu. Her gece 'Allah'ım çocuğumu kötü insanlardan koru' diye dua ediyorum. Ondan başka kimsem yok. Yalvarıyorum. Ne olur bulun oğlumu" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı.
- 6
Mahalle Muhtarı Ali Yaşar Seyis ise Bülent Dalgın'ın geleceğini umut ettiğini belirtti. Muhtar Seyis, "Annesi 20 gündür gece gündüz sürekli o balkonda. Kendisine 'inşallah bulacağız' diyoruz. 3 Mayıs'tan bu yana gözüne uyku girmiyor. 96 yaşında bir nine. Sağlığından korkuyoruz. Bülent'e sesleniyorum 'Bir an önce gel. Anneni bu ızdıraptan kurtar'. İnşallah gelecektir diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.
-
- 7
- 8
- 9