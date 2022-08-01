Fırına gelip tartıştığı çalışanı öldürdü

Karaman'da çalıştığı iş yerine gelen şahıs tarafından bıçaklanan fırın çalışanı yaşamını yitirdi.

Çınarlısu Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan bir fırına gelen Y.A., fırın çalışanı Ümüt Büber ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Y.A., Büber'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Büber olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Y.A. polis tarafından gözaltına alındı.