Fırat Üniversitesi öğretim üyelerinden "Elazığ Deprem Raporu"

AA

FÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 şiddetindeki depremde 37'si Elazığ'da, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

"Deprem, Türkiye'nin ve özelde Elazığ'ın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Bu deprem ne ilk, maalesef ne de son olacaktır. Dolayısıyla can kayıplarının, ekonomik sıkıntıların yaşanmaması için tek çaremiz, deprem dayanımı yüksek yapılar inşa etmek ve mevcut deprem dayanımı yetersiz yapı stokunu yenilemektir" ifadelerine yer verilen açıklamada, depremden sonra kısa bir süre içinde Fırat Yapısal Hasar Araştırma Grubu'nun toplanarak deprem kaynaklı hasarlara ilişkin saha incelemeleri yaptığı ve Deprem Kriz Merkezi'ne yardımcı olmak için harekete geçtiği aktarıldı.

Elazığ merkez ile depremden hasar gören ilçeler ve köyler ziyaret edilerek yapısal hasarların detaylı bir şekilde incelendiği belirtilen açıklamada, inceleme, gözlem, ölçüm, test ve analizler sonucunda ortaya çıkan bulguların bir rapor vesilesiyle paylaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu raporun amacı, depremin Elazığ'daki binalar üzerindeki etkisini inceleyerek, elde edilen tecrübenin kalıcı ve kullanılabilir hale getirilmesini sağlamaktır. Bu rapor hazırlanırken, Elazığ’da oluşmuş eski depremler, mevcut yapı stoku ve 24 Ocak depremi dikkate alınmış, sadece sonuçlar değil, sebep ve öneriler de ayrıntılı bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Hazırlanan rapora Yapı ve Beton Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin resmi web sayfasından ulaşılabilecek."