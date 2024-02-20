Fırat Nehri kıyısında açan çiçekler fotoğraflandı

Fırat bölgesinde Ocak'ın 15'inden itibaren çiçeklerin açtığını aktaran Yelken, "Artık doğaseverler, çiçek fotoğrafçılığıyla ilgilenenlerin dönemi başlamıştır. Bu tarihten itibaren yaza kadar çok sayıda çiçek çekilebilir" dedi.