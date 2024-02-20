Fırat Nehri kıyısında açan çiçekler fotoğraflandı
Gaziantep'te fotoğrafseverler, baharın yaklaşmasıyla açan çiçekleri görüntüledi
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Gaziantep'te fotoğrafseverler, baharın yaklaşmasıyla açan çiçekleri görüntüledi.
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Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri, Fırat Nehri kıyısına makro fotoğrafçılık gezisi düzenledi.
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Doğanın güzelliklerini keşfeden fotoğraf tutkunları, nevruz, kardelen, payam gibi çiçekleri kaydetti.
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Hasan Yelken, Gaziantep'te farklı iklim yapılarından dolayı çok sayıda bilinmeyen çiçeklerin bulunduğunu belirterek, "İlk çiçekler Fırat kıyısında çıkar.
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Genellikle baharı müjdeleyen çiçeklerdir. Nevruz, çiğdem gibi, mesela Sof Dağı'nda kardelenler vardır.
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İslahiye'de Amanoslar'daki yaylalarda çok sayıda endemik çiçek bulunmaktadır. Gaziantep çiçek çeşitliliği yönünden zengin bir kenttir. 3 binden fazla çiçek türü keşfedilmiştir" diye konuştu.
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Fırat bölgesinde Ocak'ın 15'inden itibaren çiçeklerin açtığını aktaran Yelken, "Artık doğaseverler, çiçek fotoğrafçılığıyla ilgilenenlerin dönemi başlamıştır. Bu tarihten itibaren yaza kadar çok sayıda çiçek çekilebilir" dedi.
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