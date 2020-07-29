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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde Kurban Bayramı hazırlıkları

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, kurbanlık fiyatlar ise el yakıyor.

29.07.2020 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde Kurban Bayramı hazırlıkları - BAB
AA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK’dan arındırdığı Bab, Cerablus, Çobanbey, Azez ve Afrin bölgelerinde kurulan kurban pazarlarında bayram öncesi hareketlilik yaşanıyor.Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerde yaşayan halk, bayram alışverişi dolayısıyla çarşı ve pazarlara akın ederken, kurbanlık fiyatları ise geçen yıla göre el yakıyor.Yerel para birimi Suriye lirasında (SL) bu yıl yaşanan değer kaybı, kurbanlık fiyatlarına da yansıdı.Geçen bayram kurbanlık küçükbaş hayvanların fiyatı en az 200 bin SL'ye (663 TL) denk gelirken, bu sene ise rakam iki katına çıktı.- "Alım gücü yok ki satış olsun"Bab ilçesinde kurulan pazardaki kurban satıcılarından Ahmet İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sene kurban fiyatları geçen yıla göre çok daha pahalı. Bölgede alım gücü çok düşük. İnsanlar açlıkla mücadele sınırına düştü." dedi.Suriye lirasının değer kaybetmesinin etkilerini kurban satışlarında gördüklerini vurgulayan İbrahim, "Türk lirasıyla da alışverişler yapılsa da giderlerimiz tamamıyla Suriye lirasıyla gerçekleşiyor. 50 kilogramlık bir hayvanın ortalama satış fiyatı 400 bin SL (1325 TL). Alım gücü yok ki satış olsun." diye konuştu.- "Allah Türkiye'den razı olsun"Başka bir hayvan satıcısı Mahmut Kura da "Çok şükür güvenli bir bayrama daha gireceğiz. Tüm sene boyunca terör örgütlerinden, eylemlerinden uzak şekilde hayvanlarımızı besledik. Güvenliğimize özen gösterdiği için Allah Türkiye’den razı olsun." ifadelerini kaydetti.Kurban pazarındaki hareketliliğe bakmak için gelen sivillerden Bablı Samır Ali, kurban vecibesini yerine getirmekte zorlandıklarını belirterek, "Allah tüm Müslümanların yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.

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