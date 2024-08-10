Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!" ifadelerinin yer aldığı açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!" denildi.

Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Terörü kaynağında yok etmek için… pic.twitter.com/7P7DNxj1lK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2024