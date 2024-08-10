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        Haberler Gündem Güvenlik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

        Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

        Türk Silahlı Kuvettlerince Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 13:59 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:59
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        12 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!" ifadelerinin yer aldığı açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!" denildi.

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        #MSB
        #terörist
        #PKK
        #Fırat Kalkanı
        #zeytin dalı
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