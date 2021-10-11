Fırat Kalkanı şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehit polis Fatih Doğan'ın naaşı, önce Adıyaman'daki baba evine götürülüp helallik alındı, ardından Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.
AA'da yer alan habere göre törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin annesi Emine, babası Mehmet, eşi Emine ile gözyaşı döken kardeşlerini ve diğer yakınlarını teselli edip, başsağlığı diledi. Şehidin ailesi, tören sırasında Fatih Doğan'ın fotoğrafına sarılıp öptü.
Şehidin naaşı, İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan namazın ardından buradaki mezarlığa götürüldü. Bakan Soylu ile şehidin babası Mehmet Doğan, polis ve vatandaşla birlikte mezarlığa kadar şehidin tabutunu omzunda taşıdı. Şehidin toprağa verilmesinin ardından Bakan Soylu, mezarlıkta şehidin annesi, babası ve eşine, Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.
Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş ve Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri ve askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Geçen yıl evlenen şehidin eşinin ise bebek beklediği öğrenildi.
ŞEHİT POLİS MEMURU ŞAHİN DE ELAZIĞ'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Saldırıda şehit olan özel harekat polisi Cihat Şahin de, memleketi Elazığ'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 34 yaşındaki şehit polis Cihat Şahin'in naaşını, Elazığ Havalimanında meslektaşları karşıladı.
Baba ocağında helallik alındıktan sonra Şahin için Elazığ merkez Mevlana Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
2 ÇOCUĞU DA TÖRENE KATILDI
Mustafa Uc'un haberine göre, İl Müftüsü Selami Aydın'ın cenaze namazını kıldırdığı törende, şehit için dua okundu. Evli ve 2 çocuk babası şehit polis Cihat Şahin, törenin ardından Harput Şehitliği'nde defnedildi.
Şehit polis memuru Cihat Şahin
Törende, güçlükle ayakta duran şehidin eşi Öznur Şahin, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 3 yaşındaki oğlu Mehmet Batın ve 7 yaşındaki oğlu Araf Tuğra da babalarını son yolculuklarına uğurladı.
Cihat Şahin'in cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, şehidin eşi, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!