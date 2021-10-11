Fırat Kalkanı şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı

HABERTURK.COM / AA

Şehit polis Fatih Doğan'ın naaşı, önce Adıyaman'daki baba evine götürülüp helallik alındı, ardından Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

AA'da yer alan habere göre törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin annesi Emine, babası Mehmet, eşi Emine ile gözyaşı döken kardeşlerini ve diğer yakınlarını teselli edip, başsağlığı diledi. Şehidin ailesi, tören sırasında Fatih Doğan'ın fotoğrafına sarılıp öptü.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan namazın ardından buradaki mezarlığa götürüldü. Bakan Soylu ile şehidin babası Mehmet Doğan, polis ve vatandaşla birlikte mezarlığa kadar şehidin tabutunu omzunda taşıdı. Şehidin toprağa verilmesinin ardından Bakan Soylu, mezarlıkta şehidin annesi, babası ve eşine, Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş ve Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri ve askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Geçen yıl evlenen şehidin eşinin ise bebek beklediği öğrenildi.

ŞEHİT POLİS MEMURU ŞAHİN DE ELAZIĞ'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Saldırıda şehit olan özel harekat polisi Cihat Şahin de, memleketi Elazığ'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 34 yaşındaki şehit polis Cihat Şahin'in naaşını, Elazığ Havalimanında meslektaşları karşıladı.

Baba ocağında helallik alındıktan sonra Şahin için Elazığ merkez Mevlana Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

2 ÇOCUĞU DA TÖRENE KATILDI

Mustafa Uc'un haberine göre, İl Müftüsü Selami Aydın'ın cenaze namazını kıldırdığı törende, şehit için dua okundu. Evli ve 2 çocuk babası şehit polis Cihat Şahin, törenin ardından Harput Şehitliği'nde defnedildi.

Şehit polis memuru Cihat Şahin

Törende, güçlükle ayakta duran şehidin eşi Öznur Şahin, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 3 yaşındaki oğlu Mehmet Batın ve 7 yaşındaki oğlu Araf Tuğra da babalarını son yolculuklarına uğurladı.

Cihat Şahin'in cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, şehidin eşi, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.