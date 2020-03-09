Fırat Kalkanı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "MSB: "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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