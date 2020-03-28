28 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül, şehirden ayrılmayarak çalışmaları tesislerden yönetiyor. Oyuncuları ile telekonferans aracılığı ile görüşen Gül, futbolculara bireysel antrenmanları konusunda talimat veriyor.
“EKİPMAN SAĞLIYORUZ”
Boluspor teknik direktörü Fırat Gül, oyunculara bireysel çalışmalar verdiklerini ifade ederek, “Şuan belli bir tarih veremiyoruz ucu açık bir tarih verdik. Oyunculara bireysel programlarını gönderdik. Ekipman sağlıyoruz. Tabi bireysel grup halinde antrenman yok” dedi.
“YURT DIŞI YASAĞI KOYDUK”
Kırmızı beyazlı oyunculara yurt dışı yasağı koyduklarını aktaran Gül, “Oyuncularımıza yurt dışı çıkış yasağı koyduk. O zaten mecburi, giden gelemiyor. Bize lig oynanacak derlerse eğer gelen oyuncuyu karantina altına alacaklar. O da bize sıkıntı olacak. Yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina süresi var. 14 gün demek, oyuncunun hiçbir şey yapmadan bir oda da kalması bizi perişan eder. Oyuncularımızı en azından ülke sınırları içinde tutup, şu tarihte oynanacak dendiği anda bizde ona göre hareket edeceğiz. Takımı toplamak daha kolay olacak” şeklinde konuştu.
“MUHTEMEL BAŞLANGIÇ MAYIS SONU”
Liglerin Mayıs sonu gibi oynanacağını düşündüğünü ifade eden Gül, “Muhtemelen benim fikrim, bir yerden bilgi almadan kendi yorumum şu, muhtemelen Mayıs sonuna doğru maçlar oynanmaya başlayacak. Haziran sonuna doğru bitecek bu iş. Bir sonraki sezon ağustos değil, Eylül veya Ekim gibi başlayacak. Önümüzdeki senenin takvimini de sıkıştırılmış şekilde organize edecekler. Bana göre oynanacak” dedi.
Liglerin oynanacak gibi oyuncuları ellerinden geldiği kadar hazır tutmak istediklerini söyleyen Gül, “Bizim şöyle düşünmemiz lazım. 1 puan öndeyiz ama 6 maçı oynatırlarsa, o 1 puan çok büyük avantaj değil. Her an her şey olabilir. 1 maçla her şey değişebilir. O yüzden bizler, lig oynanacakmış gibi oyuncularımızı hazır tutmak zorundayız” diye konuştu.
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