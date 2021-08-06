"Lütfen kurallara uyun!"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Fırat Çelik, geçtiğimiz gün dijital bir platformda yayınlanacak olan dizinin çekimlerine başladı. Gazetecilerin objektiflerine yansıyan Çelik, İstanbul trafiği yüzünden sete geç kalmamak için çareyi motosiklette buldu.

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, "Her yere vaktinde ve güven içerisinde dikkatli gidiyorum. Tüm kurallara uyuyorum. Lütfen, motosiklet kullananların kurallara uymasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.