Ünlü çifti dolandıran çete tutuklandı

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Oyuncu çift Fırat Albayram (37) ve Ceyda Kasabalı (35), geçtiğimiz mart ayında Fransa'nın başkenti Paris'e gitmişti. Ancak Albayram ve Kasabalı, tatilde tatsız bir olay yaşamıştı.

Eyfel Kulesi'nin çevresinde bir kişinin el çabukluğuyla değiştirdiği üç bardak içindeki top bulma oyununu izleyen ikili, diğer izleyicilerin kolaylıkla topu bulduğunu görünce oyuna dahil olmak istemişti.

150 euro vererek oyuna katılan Fırat Albayram, ardından satıcının etrafındaki kişilerin arkadaşları olduğunu ve yaptıkları bu numarayla insanları dolandırdıklarını öğrenmişti.

"RESMEN TEŞKİLAT OLMUŞLAR!"

Başına gelen olayı anlatan oyuncu, "Bir baktım topu gösterenler parayı kazanıyor. 'Demek ki kolay.' diye düşündüm. Meğer orada parayı kazananlar adamın arkadaşlarıymış... Ben de bir anda gaza geldim, 150 euro kazanacağımı düşündüm ama aksine elimdeki 150 euro'yu kaptırdım. Resmen teşkilat olmuşlar." demişti.

DOLANDIRICILAR YAKALANDI

Ünlü çifti dolandıran çete aylar sonra tutuklandı. Haberi öğrenen Fırat Albayram, konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak, "Oha bizi dolandıran çete tutuklanmış!" ifadelerini kullandı.

2016 YILINDA EVLENDİLER

Öte yandan mutlu birliktelikleri süren Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı, 2016 yılında nikah masasına oturarak, ilişkilerini resmiyete dökmüştü. Ünlü çift, ardından oyunculuğa ara verip, sosyal medyada içerik üretmeye başlayarak YouTube'a yoğunlaşmıştı.