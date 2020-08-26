Firari mahrem imamın eşini takip eden ekipler, hücre evini ortaya çıkardı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin FETÖ'nün mahrem yapısının deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Eşi, FETÖ soruşturması kapsamında firari olan eczacı M.O'yu teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kadının Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi'nde bir eve belirli aralıklarla gidip geldiğini tespit etti.
İstihbari çalışmalar sonucu FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında üst düzey görevli olan Ahmet O'nun evde saklandığı belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı, MİT Ankara Bölge Başkanlığı ve Ankara TEM ekiplerinin ortak operasyonuyla şüpheli Ahmet O, "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde gözaltına aldı. Adresteki aramalarda, yüklü miktarda para, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.
FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasının üst düzey sorumlulardan olduğu belirlenen Ahmet O'nun, uzun yıllar örgütün KKK'deki örgütlenmesinden sorumlu olduğu itirafçı beyanlarıyla kayıtlara geçti.
Ahmet O'nun KKK'de görevli FETÖ üyesi askerlerden gelen bilgi ve belgeleri, üst örgüt mensuplarına aktardığı ve örgütsel toplantılara katıldığı belirlendi. Şüphelinin, FETÖ içerisindeki faaliyetlerinin niteliği itibarıyla örgütte "yönetici" vasfını taşıdığı öğrenildi.
Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına M.O'nun da ByLock kullandığı ve bir dönem FETÖ'nün eğitim yapılanmasında görev aldığı tespit edildi.
Şüpheli Ahmet O'nun, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arandığı belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!