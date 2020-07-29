Firari kadın hükümlü ve kaçmasına yardım eden kocası yakalandı - ADANA

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, jandarma ekiplerince dün Kovid-19 testi için Yüreğir Devlet Hastanesine Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan getirilen hükümlü Songül B. (31) ve kaçmasına yardım eden kocası Onur B'nin (30) merkez Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.Adrese düzenlediği operasyon düzenleyen ekipler, tekrar kaçmaya çalışan Songül B. ve Onur B'yi havaya ateş açarak yakaladı.Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.Zanlılardan Onur B, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Karısı Songül B. ise işlemlerinin ardından Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.Songül B, sağlık kontrolü için getirildiği Adana Adli Tıp Biriminde gazetecilerin, eşinin kendisini neden kaçırdığı sorusuna, "Beni çok seviyor." diyerek cevap verdi.- Olayİşlediği bir suç nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan Songül B. (31),dün Kovid-19 testi için jandarma ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine getirilmişti.Hükümlü kadın, işlemleri için hastane girişinde bekletildiği sırada sırada ekiplerin dalgınlığından faydalanarak dışarıda kendisini bekleyen kocası Onur B'nin (30) kullandığı 34 LGD 65 plakalı minibüse binerek kaçmıştı.Yollarda önlem alan polis, çiftin içinde bulunduğu aracı merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde terk edilmiş bulmuştu.