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        Haberler Gündem Güncel Firari hükümlü kurban alırken yakalandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Adana'da aranan hükümlü kurbanlık pazarında yakalandı

        Adana'da 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü kurban pazarlığı yaparken yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:03
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        Firari hükümlü kurban alırken yakalandı
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        Adana'da 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü gittiği kurbanlık pazarında polis ekiplerince yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suat Sakarya'nın Pınar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

        PAZARLIK YAPTIĞI SIRADA YAKALANDI

        Ekipler, firari hükümlüyü mahalledeki kurbanlık pazarında bir satıcıyla pazarlık yaptığı sırada yakaladı.

        Hırsızlık suçlarından emniyette 35 suç kaydının bulunduğu öğrenilen hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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