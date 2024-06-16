Firari hükümlü kurban alırken yakalandı

REKLAM advertisement1

Adana'da 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü gittiği kurbanlık pazarında polis ekiplerince yakalandı.

AA'da yer alan habere göre Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suat Sakarya'nın Pınar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

PAZARLIK YAPTIĞI SIRADA YAKALANDI

Ekipler, firari hükümlüyü mahalledeki kurbanlık pazarında bir satıcıyla pazarlık yaptığı sırada yakaladı.

Hırsızlık suçlarından emniyette 35 suç kaydının bulunduğu öğrenilen hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.