Firari hükümlü havalandırmada yakalandı
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari bir hükümlüyü evinin banyosunun havalandırma boşluğunda yakaladı
Malatya'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü O.A., evinin yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda hakkında kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.A.'nın ikametinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Fotoğraf: DHA
O.A., isimli firari ikametinin yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalandı. Yakalanan firari sağlık kontrollerinin ardından emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.