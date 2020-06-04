MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villanın bir bölümünün imara aykırı olduğu, içerisinde havuz bulunan duvarla çevrili bahçenin ise hazine arazisini işgal ettiği tespit edildi.
Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin, firari gazeteci Can Dündar'ın Bodrum'da bulunan eşi ve kendisinin üzerine kayıtlı villasında yaptığı kontrolde imara aykırılık ve hazine arazisi işgali belirlendi.
Kumbahçe Mahallesi Manastırardı mevkisindeki yapının, içerisinde havuz bulunan ve bahçe duvarı ile çevrilen 188 metrekaresinin hazine arazisine ait olduğu, binadaki pergola, çardak ve sundurma benzeri yapıların ise imara aykırı olduğunun tespit edildiği bildirilerek mülk sahibine gönderilen tahliye ihbarnamesi ile yıkım ve işgalin sonlandırılması için 15 gün süre verildi.
Gönderilen tahliye ihbarnamesinde, villadaki imara aykırılıkların ve hazine işgalinin 11 Haziran'a kadar sonlandırılmasının gerektiği tebliğ edildi.
Bunun üzerine bugün villaya gelen özel bir inşaat firmasına bağlı çalışan işçiler, Bodrum Belediyesi ekiplerinin gözetiminde yıkım çalışmasına başladı.
İşçilerin ilk olarak villadaki terası kapatan pergolanın söküm işlemini yaptığı görüldü.
Yıkım çalışmalarının hazine arazisindeki havuz, etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve bahçeden oluşan 188 metrekarelik alanda yarın da devam edeceği öğrenildi.
Öte yandan hazine arazisindeki işgal, drone kamerası ve uydudan alınan fotoğraf karelerine de yansıdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!