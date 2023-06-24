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Firari FETÖ hükümlüsü Mustafa Boydak Ataşehir'de yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 7 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Boydak Holding'in ortaklarından firari durumdaki Mustafa Boydak, Ataşehir'de yakalandı.

Giriş: 24.06.2023 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL
Firari FETÖ hükümlüsü Mustafa Boydak Ataşehir'de yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü Mustafa Boydak yakalandı
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DHA

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası onanan, TMSF'ye devredilen Boydak Holding'in ortaklarından Mustafa Boydak'ın Ataşehir'de olduğunu belirledi.

Bank Asya'da şirketi adına açılmış hesabının bulunduğu belirlenen, 29 Temmuz 2016'da Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan, daha sonra yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası onan Boydak, Ataşehir Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Boydak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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