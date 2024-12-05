Firari FETÖ hükümlüsü evinde yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü Kebire D. (36), evinde yakalandı.
Giriş: 05.12.2024 - 18:19 Güncelleme: 05.12.2024 - 18:19
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PYD üyesi olma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kebire D.’yi Kemalpaşa Mahallesi’ndeki evine düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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