Firari FETÖ'cüler için 109 ülkeyle iade trafiği yürütüldü

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından aralarında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçanların da bulunduğu örgüt mensuplarına yönelik iade dosyaları hazırlandı.
Bakanlık, bugüne kadar 109 ülkede yaşadıkları belirlenen 1022 FETÖ mensubu hakkında savcılıklar ve mahkemeler tarafından hazırlanan 1086 iade dosyasını ilgili ülkelere iletti.
Aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu ülkelerden örgüt üyelerinin Türkiye'ye iadesi talep edildi.
Bugüne kadar ABD'den 202, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden 361 FETÖ mensubunun iadesi istendi. AB üyesi ülkeler içerisinde en fazla talep 109 kişi hakkında Almanya'ya, 89 kişi hakkında Yunanistan'a ve 47 kişi hakkında Belçika'ya iletildi.
Almanya'dan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesini isteyen Türkiye, yine bu ülkede olduğu ileri sürülen örgütün sözde "TSK imamı", darbe girişiminin "sır kutusu" Adil Öksüz için de iade talebinde bulundu.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında ise ABD'ye aralarında darbe girişiminin de bulunduğu 27 ayrı suçtan hazırlanan 7 iade talebi gönderildi.
ABD'den Gülen'in yanı sıra terörist başının en yakınındaki isimlerden Cevdet Türkyolu, özel doktoru Kudret Ünal, örgütün basın organlarında görevli Ekrem Dumanlı, kamuoyunda "Emre Uslu" olarak bilinen Emrullah Uslu ile Hakan Şükür ve armatör İhsan Kalkavan gibi isimlerin iadesi istendi.
- 121 FETÖ'cü Türkiye'ye gönderildi
Girişimler sonrası 28 ülkedeki 118 FETÖ mensubu bu ülkeler tarafından sınır dışı edilerek iade edildi. Cezayir ise 3 örgüt mensubunu iade talebini kabul ederek Türkiye'ye gönderdi. Böylece, 121 FETÖ mensubu yurt dışından getirilerek yargıya teslim edilmiş oldu.
Adalet Bakanlığınca, iade taleplerinin yanı sıra örgütün yurt dışında bulunan üst düzey yönetici ve üyelerinin geçici tutuklanmaları da gündeme getirildi. Bu kapsamda da 56 ülkeye, 169 FETÖ mensubunun "geçici tutuklanması" talebi gönderildi.
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