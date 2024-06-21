Firari, çuvalların arasından çıktı!

Aydın'da çorap çuvallarının arasına saklanan firari hükümlü yakalandı
Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı adreste çorap çuvallarının arasında yakalandı
Aydın'da hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, çorap çuvallarının arasında yakalandı.
10 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYOR
AA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D'nin saklandığı adresi belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, ev ile çatı katında arama yaptı. Çatıdaki çorap çuvallarının arasına gizlenen firari ekiplerce yakalandı.
Emniyete götürülen F.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. F.D'nin çuvalların arasından çıkma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde polisin çatıda arama yapması, firarinin saklandığı çuvalların arasından çıkması yer alıyor.