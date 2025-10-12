Firari çifte kelepçe! Yakalandılar!

İstanbul'da haklarında 18 yıl ve 19 yıl hapis cezaları bulunan ve 2021 yılından bu yana aranan firari hükümlü karı koca, Gaziosmanpaşa’da saklandıkları evde yakalandı.

DHA'nın haberine göre firari hükümlülerin 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Hırsızlık' gibi çok sayıda suçtan yargılanarak ceza aldıkları öğrenildi. Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

REKLAM advertisement1

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarda haklarında onlarca yıl hapis cezası bulunan bir çiftin Gaziosmanpaşa’da bir evde saklandığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda adresleri tespit edilen Merve K. ile eşi Murat K. yakalanarak gözaltına alındı.

9 SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Firari hükümlülerden Merve K.’nin 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan', 'Hükümlü veya tutuklun kaçması', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'Hırsızlık' suçlarından yargılanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası aldığı, ayrıca hakkında 56 bin lira para cezası bulunduğu öğrenildi. Merve K.’nin 9 suçtan arandığı belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER Firari Murat K.’nin ise 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Hırsızlık' suçlarından toplam 19 yıl 11 ay hapis cezası aldığı, ayrıca 9 adet aranması olduğu tespit edildi. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.