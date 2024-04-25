Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.803,70 %0,84
        DOLAR 32,5161 %-0,16
        EURO 34,9737 %0,35
        GRAM ALTIN 2.436,12 %0,53
        FAİZ 44,79 %-1,23
        GÜMÜŞ GRAM 28,73 %1,01
        BITCOIN 63.846,00 %-0,32
        GBP/TRY 40,7906 %0,44
        EUR/USD 1,0728 %0,27
        BRENT 88,17 %0,17
        ÇEYREK ALTIN 3.983,19 %0,54
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam FIPRA yıllık toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor - İş-Yaşam Haberleri

        FIPRA yıllık toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor

        56 ülkede temsilciliği bulunan StaminaPA FIPRA'nın bu yılki küresel network toplantısı İstanbul'da gerçekleşiyor. 24-26 Nisan tarihleri arasında yapılan toplantıya FIPRA temsilcilerinin yanında Türk iş dünyasının temsilcileri de katılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıllık toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIPRA’nın Türkiye’deki tek temsilcisi olan StaminaPA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Emil, 24-26 Nisan 2024 tarihleri arasında kurumun network toplantısının İstanbul’da yapıldığını belirtti. Toplantılara FIPRA uluslararası network temsilcilerinin yanı sıra Türk iş dünyasının temsilcileri de katılımda bulunuyor.

        FIPRA, 56 ülkede yer alan temsilcilikleriyle, müşteri portföylerinde yer alan, çok çeşitli sektörlerde çalışan şirketlerin global ve ülkesel düzeyde faaliyetleri, paydaş ilişkileri ve yatırım kararları için danışmanlık veriyor.

        Kurumdan yapılan yazılı açıklamada söz konusu etkinliğin Türkiye'nin yatırım yeri olarak tanıtılmasına katkıda bulunacağı, yurt dışında yatırım yapmak isteyen Türk şirketleri için de önemli bir kanal oluşturabileceği belirtildi.

        REKLAM

        KÜRESEL EKONOMİ KONUŞULACAK

        FIPRA Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Okyanus bölgelerinde faaliyette bulunan 56 ülke temsilcisinin oluşturduğu bir networke sahip olup, Brüksel ve Londra’daki ofisleriyle çalışmalarını yürütüyor.

        FIPRA aynı zamanda EPACA (Avrupa Kamu İlişkileri Danışmanlar Birliği) ve EPO (Avrupa Politika Merkezi) üyesi.

        ABD ve İngiltere’deki seçimlerin küresel ekonomi ve iş ortamına olası yansımaları, şirketlerin sürdürülebilirlik ajandaları, iklim değişikliğinin küresel tedarik zinciri ve yatırımlara etkisi, gıda dönüşümünün finansmanı ve ESG raporlamasının yaratacağı fırsatlar ekseninde bir çok konuşmacı ve konuğun katılımı ile kriz ortamından ekonomik refaha geçişin yolları tartışıyor.

        HANGİ ÜLKELER DAHİL?

        Söz konusu network, şirketlere mevzuatlar konusunda destek olmanın yanısıra paydaş ilişkileri konusunda da danışmanlık hizmeti sunuyor. Networkü oluşturan ülkeler ise şöyle; Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Portekiz, İspanya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Latvia, Litvanya, Lüksemburg, Romanya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Hollanda, Birleşik Krallık, Türkiye, Ukrayna, Güney Afrika, Tunus, Brezilya, Kanada, Orta Amerika ve Karayipler, Şili, Kolombiya, Meksika, ABD, Avustralya, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya, Kore, Malezya, Burma, Singapur, Tayland, Filipinler ve Vietnam.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Belarus'tan 'İstanbul Anlaşması' açıklaması
        Belarus'tan 'İstanbul Anlaşması' açıklaması
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        Habertürk Anasayfa