FIPRA yıllık toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor
56 ülkede temsilciliği bulunan StaminaPA FIPRA'nın bu yılki küresel network toplantısı İstanbul'da gerçekleşiyor. 24-26 Nisan tarihleri arasında yapılan toplantıya FIPRA temsilcilerinin yanında Türk iş dünyasının temsilcileri de katılıyor.
FIPRA’nın Türkiye’deki tek temsilcisi olan StaminaPA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Emil, 24-26 Nisan 2024 tarihleri arasında kurumun network toplantısının İstanbul’da yapıldığını belirtti. Toplantılara FIPRA uluslararası network temsilcilerinin yanı sıra Türk iş dünyasının temsilcileri de katılımda bulunuyor.
FIPRA, 56 ülkede yer alan temsilcilikleriyle, müşteri portföylerinde yer alan, çok çeşitli sektörlerde çalışan şirketlerin global ve ülkesel düzeyde faaliyetleri, paydaş ilişkileri ve yatırım kararları için danışmanlık veriyor.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada söz konusu etkinliğin Türkiye'nin yatırım yeri olarak tanıtılmasına katkıda bulunacağı, yurt dışında yatırım yapmak isteyen Türk şirketleri için de önemli bir kanal oluşturabileceği belirtildi.
KÜRESEL EKONOMİ KONUŞULACAK
FIPRA Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Okyanus bölgelerinde faaliyette bulunan 56 ülke temsilcisinin oluşturduğu bir networke sahip olup, Brüksel ve Londra’daki ofisleriyle çalışmalarını yürütüyor.
FIPRA aynı zamanda EPACA (Avrupa Kamu İlişkileri Danışmanlar Birliği) ve EPO (Avrupa Politika Merkezi) üyesi.
ABD ve İngiltere’deki seçimlerin küresel ekonomi ve iş ortamına olası yansımaları, şirketlerin sürdürülebilirlik ajandaları, iklim değişikliğinin küresel tedarik zinciri ve yatırımlara etkisi, gıda dönüşümünün finansmanı ve ESG raporlamasının yaratacağı fırsatlar ekseninde bir çok konuşmacı ve konuğun katılımı ile kriz ortamından ekonomik refaha geçişin yolları tartışıyor.
HANGİ ÜLKELER DAHİL?
Söz konusu network, şirketlere mevzuatlar konusunda destek olmanın yanısıra paydaş ilişkileri konusunda da danışmanlık hizmeti sunuyor. Networkü oluşturan ülkeler ise şöyle; Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Portekiz, İspanya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Latvia, Litvanya, Lüksemburg, Romanya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Hollanda, Birleşik Krallık, Türkiye, Ukrayna, Güney Afrika, Tunus, Brezilya, Kanada, Orta Amerika ve Karayipler, Şili, Kolombiya, Meksika, ABD, Avustralya, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya, Kore, Malezya, Burma, Singapur, Tayland, Filipinler ve Vietnam.