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Fiorentina - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Fiorentina - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Galatasaray 7.hazırlık maçında Fiorentina'ya konuk olacak. Son 6 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Sarı Kırmızılı takım, İtalyan ekibi karşısında üstünlük elde etmek istiyor. İşte, Fiorentina - Galatasaray maçı kanalı...

31.07.2022 - 16:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Futbolseverlerin gündeminde "Fiorentina Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu yer alıyor. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Okan Burak'ın ekibi, Fiorentina'yı yenerek moral depolamak istiyor. Serie A'nın güçlü ekiplerinden birine konuk olan Ultarslan maçtan galibietle ayrılmak içim nücadele verecek. İşte, Fiorentina Galatasaray yayın saati ve kanalı...

  • FİORENTİNA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

    31 Temmuz Pazar akşamı Untersberg Arena'da oynanacak Galatasaray Fiorentina maçı saat 19:00'da başlayacak.

  • FİORENTİNA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

    SeriA'nın güçlü ekibi Fiorentina, Galatasaray'ı konuk ediyor. Fiorentine Galatasaray maçı S-Dmart 77.Kanal Spor smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

  • GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI SONUÇLARI

    9 Temmuz Cumartesi: Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

    13 Temmuz Çarşamba: Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

    16 Temmuz Cumartesi: Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

     

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