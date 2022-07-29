2022-2023 Süper Lig sezonu öncesi hazırlık maçlarını sürdüren Galatasaray, 6. ve son hazırlık maçında İtalyan ekibi Fiorentina ile kozlarını paylaşıyor. Peki, sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?