Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı bugün mü? GS maçı nasıl izlenir?

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022-2023 sezonuna bir hafta kala Galatasaray, son hazırlık maçına köklü İtalyan ekibi Fiorentina karşısında çıkıyor. Yeni transferlerin de forma giyeceği zorlu randevu öncesi Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını derledik...

ABONE OL