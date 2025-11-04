Fiorentina'da Pioli'yle yollar ayrıldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı.
İtalya Serie A'da kötü günler geçiren Fiorentina'da teknik direktör Stefano Pioli'nin görevine son verildi.
Fiorentina'nın Serie A'da oynadığı 10 maçta 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmesinin ardından kulüp yönetimi, 60 yaşındaki Pioli'yle yolları ayırdı.
Ligin son sırasında yer alan Fiorentina'yı geçici olarak Daniele Galloppa'nın çalıştıracağı kaydedildi.
Geçen sezon Serie A'yı altıncı sırada tamamlayan Fiorentina, son 3 yılda UEFA Konferans Ligi'nde iki final, bir de yarı final oynama başarısı göstermişti.