İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da 6 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolleri sonucunda 3'ü futbolcu 3'ü çalışan 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan bu kişilerin karantinaya alındığı kaydedildi.

İtalyan ekibinde daha önce koronavirüse yakalanan futbolcular Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone hastalığı atlatmıştı.