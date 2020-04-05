İtalyan Kulüp'ten yapılan açıklamada, Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone'ya son günlerde yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini vurgulanarak, doktor, hemşire ve hastane çalışanlarına teşekkür edildi.