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Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi CANLI YAYIN | Fiorentina Başakşehir maçı şifresiz canlı izle! Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Başakşehir maçı canlı izle

Fiorentina-Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Fiorentina-Başakşehir maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Temsilcimiz Medipol Başakşehir UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk oluyor. Başakşehir grupta oynadığı dört maç sonucunda 10 puanla lider konumda. Emre Belözoğlu liderliğindeki Fiorentina'yı yenmesi durumunda gruptan lider çıkmayı garantileyecek.

Giriş: 27.10.2022 - 18:33 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI YAYIN | Fiorentina Başakşehir maçı şifresiz canlı izle! Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Başakşehir maçı canlı izle
HABERTURK.COM

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yla deplasmanda karşılaşıyor.

STAT: Artemio Franchi
HAKEM: Allard Lindhout
SAAT: 19.45
YAYIN: Exxen, TV 8.5

İLK 11'LER

FIORENTINA: Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Saponara, Jovic.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caiçara, Leo, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia, Mahmut, Deniz, Mounir, Okaka.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir grupta oynadığı dört maç sonucunda 10 puanla 1. sırada yer alıyor. Fiorentina'nın ise 7 puanı bulunuyor. Başakşehir deplasmanda beraberlik alması durumunda gruptan lider çıkmayı garantileyecek.

AVRUPA'DA 47. MAÇ

Başakşehir, bugüne kadar Avrupa'da 46 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 61 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 67 gol gördü.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 11.SINAV

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Avrupa'da bu sezon yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 10 karşılaşmada 7 kez sahadan galip ayrıldı, 3 maç ise berabere tamamlandı.

Başakşehir, bu sezon Avrupa'daki maçlarında 22 defa gol sevinci yaşarken, kalesinde 4 gole engel olmadı.

Başakşehir'de attığı 5 gol ile en golcü isim İtalyan futbolcu Okaka olurken, onu Sırp orta saha Danijel Aleksic takip etti.

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