Fiorentina: 3 - Empoli: 1

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Fiorentina - Empoli maçı oynandı.Fiorentina takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Alban Lafont, Cristiano Biraghi, Federico Ceccherini, German Pezzella, Vitor Hugo, Christian Norgaard, Gerson, Marco Benassi, Federico Chiesa, Giovanni Simeone, Kevin MirallasEmpoli mücadeleye şu 11'le başladı: Ivan Provedel, Giovanni Di Lorenzo, Frederic Veseli, Luca Antonelli, Domenico Maietta, Matias Silvestre, Hamed Junior Traore, Ismael Bennacer, Rade Krunic, Francesco Caputo, Antonio La Gumina23. dakikada Empoli, Rade Krunic ile skoru 0-1 yaptı. Ev sahibi 40. dakikada Kevin Mirallas ile 1-1 beraberliği yakaladı. Maçın ilk devresi 1-1 bitti. 59. dakikada Giovanni Simeone, Fiorentina adına ikinci golü attı.78'de Fiorentina oyuncusu Bryan Dabo tabelanın 3-1 olarak değişmesini sağladı.Empoli oyuncusu Rade Krunic ile Fiorentina oyuncuları Marco Benassi, Gerson sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.Maçın 2. yarısında Fiorentina takımında Christian Norgaard ve Cristiano Biraghi oyundan çıkarken Valentin Eysseric ve David Hancko mücadeleye dahil oldu, Empoli takımında ise Leonardo Capezzi, Joel Untersee, Miha Zajc girdi, Ismael Bennacer, Luca Antonelli, Hamed Junior Traore çıktı. Maçı Fiorentina 3-1 kazandı.İddaa 141 koduyla açtığı bu maçta Fiorentina kazanır bahsine oynayanlara 1.65 oranını kazandırdı.Fiorentina takımının son 5 maçlık performansı: 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi. Konuk Empoli ise bu süreçte 1 kez kazandı, 4 kez yenildi.