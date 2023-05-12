UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Fiorentina ile Basel karşı karşıya geldi.

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Basel, son dakika golüyle 2-1 kazandı ve deplasmanda avantajlı skoru elde etmeyi başardı.

Mücadelenin 25. dakikasında Cabral ile öne geçen Fiorentina, ilk yarıyı önde tamamladı. 71. dakikada Andy Diouf ile eşitliği sağlayanm İsviçre temsilcisi, 90+2'de Amdouni'nin golüyle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

İki takımı karşı karşıya getirecek finalistin belli olacağı rövanş karşılaşması 18 Mayıs'ta İsviçre'de oynanacak.